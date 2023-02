Aplicativo usa inteligência artificial para retirar ex-namorados de fotos antigas

O aplicativo Picsart lançou uma nova ferramenta, que usa inteligência artificial, para retirar pessoas de antigas fotografias e substituí-las por objetos ou animais. O serviço foi chamado de "Replace My Ex", que significa "Substitua Meu Ex". As informações são do portal Tilt, do Uol.

O recurso só está disponível para iOS, mas a empresa desenvolve uma versão para Android. Para ter acesso ilimitado ao aplicativo, é necessário pagar uma assinatura no valor de R$ 162,90 ao ano (R$ 13,57, ao mês).

"Cada usuário recebe um número limitado de gerações de imagens gratuitas, portanto, use suas substituições com sabedoria", detalhou o Picsart no site do aplicativo.

Como retirar uma pessoa da foto?

Para substituir uma pessoa, é necessário apenas escolher a foto que deseja editar, selecionar a opção "desenhar" na barra de ferramentas.

A partir disso, o usuário deve apertar em "Al Replace", pincelar a pessoa que deseja substituir e detalhar o que gostaria de ter no lugar. Ou seja, descrever o objeto que vai estar ao lado na foto, como cachorro, gato ou cobra.

O aplicativo é capaz de refazer algumas partes do corpo, caso esteja segurando a mão do ex.