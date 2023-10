Abin: mais um programa de espionagem é identificado em material apreendido

Os investigadores da Polícia Federal encontraram evidências de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estava utilizando dispositivos para invasão em massa de computadores. A informação é do jornalista César Tralli, da TV Globo e GloboNews.

A ferramenta funciona através de um malware (software que causa danos). A invasão pode acontecer via e-mail, mensagem de texto, WhatsApp web ou acesso físico ao computador, como pen drive. Quando uma máquina era invadida, a vítima não tinha conhecimento e os espiões passavam a ter acesso ao conteúdo do computador.

A Polícia Federal não deu mais detalhes sobre quantos computadores foram invadidos. As informações serão mantidas em sigilo para não atrapalhar as investigações do caso.

Espionagem

Em 21 de março deste ano, a Polícia Federal iniciou as investigações contra a Abin. Através do software First Mile, a Agência monitorava irregularmente a localização de celulares de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e juízes, segundo investigação da PF.

No dia 20 de outubro, dois servidores Abin foram presos por uso indevido do sistema de rastreamento de celulares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).