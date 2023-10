Resultado preliminar da 2ª fase do 38º Exame de Ordem da OAB é divulgado nesta quarta (4); confira

O resultado preliminar da 2ª fase do 38º Exame de Ordem Unificado será divulgado na tarde desta quarta-feira (4), pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A informação deve ser disponibilizada por meio do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o concurso, além do site da OAB e nos endereços eletrônicos Seccionais do órgão.

Os candidatos terão entre os dias 5 e 8 de outubro para apresentar recursos sobre o resultado preliminar da 2ª fase, caso encontrem alguma discordância.

Veja também

A decisão final sobre os recursos e a divulgação do resultado final do exame devem ocorrer, conforme a programação, no dia 19 de outubro.

Realização da 2ª fase

A 1ª fase do exame teve caráter eliminatório. Nas 80 questões do documento, foram abordadas disciplinas da aérea, como Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, entre outras.

Enquanto isso, a 2ª fase foi dividida em duas partes e vale dez pontos, sendo composta por uma redação de peça profissional acerca de tema da área jurídica (direito Administrativo, Civil, Constitucional, do Trabalho, Empresarial ou Tributário), de opção do examinado, e do correspondente direito processual, além de quatro questões discursivas, sob a forma de situações-problema.

Exame da Ordem

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Ele pode ser prestado por bacharel em Direito formado em instituição regularmente credenciada. Estão aptos também a realizar o exame, os estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.