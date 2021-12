Mestrado profissional na UFC com vagas exclusivas para advogados do Ceará tem inscrições abertas

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (Poleduc) está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (20) e oferece 14 vagas exclusivas para advogados inscritos na OAB Ceará. A oportunidade ocorre a partir de uma parceria firmada com a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), que realiza o curso.

O período de inscrição segue até 14 de janeiro de 2022, no site do mestrado. A seleção ocorrerá em duas etapas, com a análise da ficha de produção intelectual e análise do anteprojeto de pesquisa. O aceite da inscrição está condicionado ao cumprimento integral de todas as exigências do edital e os resultados de cada etapa serão disponibilizados detalhadamente na página eletrônica.

O presidente da ESA-CE, Eduardo Pragmácio Filho, comemora a oportunidade de capacitação para os advogados. "Ao longo da nossa gestão à frente da ESA-CE valorizamos a aproximação com a academia e essa parceria com a UFC é um reforço disso. Acreditamos que a advocacia pode e deve se capacitar cada vez mais, adentrar os espaços de ensino, para desenvolver competências e gerar conhecimentos. Só assim poderemos fortalecer a nossa profissão".

Referência

Para o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, esta é uma importante conquista para a advogadas e advogados vinculados à Ordem alencarina. "Temos nos esforçado ao máximo para oferecer oportunidades ímpares para a advocacia cearense. A iniciativa alcançará aqueles que desejam ter um mestrado em uma instituição que é referência na formação acadêmica. É de fato um curso riquíssimo que através da nossa OAB e ESA, irmanadas, garantirá um crescimento exponencial na carreira dos participantes", reforça.

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior é uma iniciativa da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). "É com muita alegria que iremos abrir as inscrições para mais uma turma do mestrado, dessa vez com a novidade da parceria com a ESA-CE. O curso é uma excelente oportunidade para todos que desejam dar continuidade ao processo de aprendizagem e se aproximar da carreira acadêmica", pontua o presidente da Fundação, Paulo Aragão.