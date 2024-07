Passageiro é resgatado do teto de avião após turbulência; aeronave fez pouso de emergência em Natal

Um dos passageiros do avião da Air Europa que fez um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda-feira (1º), por causa de uma turbulência, foi resgatado do teto da aeronave. O incidente deixou pelo menos 30 feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o homem ficou preso entre o bagageiro e o teto do avião e precisou de ajuda de outros dois passageiros para descer.

Entre os feridos no incidente, um está em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suspeita de trauma encefálico, outra foi submetida a uma cirurgia devido a uma fratura no pé e outras quatro estão sendo transferidas para hospitais particulares, onde passarão por cirurgias ortopédicas, informou ao UOL a Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap).

O avião havia saído de Madri, na Espanha, e seguia rumo a Montevidéu, no Uruguai. Estavam a bordo 325 passageiros.

'Teve gente que saiu voando para o teto', diz passageira

A boliviana Sandra Saldaña, que estava a bordo do voo rumo a Montevidéu, disse ao G1 que outros passageiros que estavam sem cinto de segurança também "voaram" para o teto da aeronave durante a turbulência.

"Foi muito desespero, porque teve gente que saiu voando para o teto e caiu. E a proteção do teto caiu em cima das pessoas", relatou ela, que sofreu ferimento no braço.

A mulher criticou ainda não ter sido tocado aviso de turbulência. "A maioria [dos passageiros] estava dormindo. Fazia seis horas que a gente havia saído de Madri com destino a Montevidéu e, de repente, não teve aviso de turbulência, nem nada: teve um pequeno descenso e, na continuação, teve um descenso muito grande", disse ela.

Passageiros afetados

O Boeing 787-9 Dreamliner está sendo inspecionado para averiguar a extensão dos danos provocados pela turbulência. Já os passageiros da aeronave devem ser levados para Recife, em Pernambuco, de onde seguirão viagem para Montevidéu, segundo nota divulgada pela Air Europa.

"Por não ser um destino da Air Europa, a equipe da empresa viaja para Natal e Recife para dar melhor atenção aos nossos clientes. Todas as pessoas que necessitaram de cuidados de saúde estão sendo tratadas em unidades de Natal", comunicou a empresa.