Turbulência deixa 30 feridos e obriga voo internacional a fazer pouso de emergência em Natal

Com destino ao Uruguai, um avião que partiu da Espanha teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, no Rio de Grande do Norte, na madrugada desta terça-feira (1º). A aterrissagem inesperada ocorreu após uma turbulência deixar, ao menos, 30 passageiros feridos.

Veja também Segurança Agência de turismo é acusada de aplicar golpe em grupo de religiosos de Fortaleza Segurança Suspeito com 50 kg de maconha é preso em ônibus interestadual no interior do Ceará Rio Grande do Norte Filho tenta matar a mãe duas vezes e é preso em flagrante no interior do Rio Grande do Norte

De acordo com informações do G1, a Zurich Airport Brasil, empresa responsável pela administração do aeroporto, informou que o avião partiu de Madri em direção a Montevidéu sem nenhuma parada em solo brasileiro programada.

No entanto, os planos mudaram após a aeronave enfrentar uma intensa turbulência, necessitando de apoio médico para alguns viajantes. Ainda segundo o portal de notícias, eles teriam batido a cabeça durante o incidente, sofrendo fraturas na cervical e dores na face e no tórax.

Após o pouso, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada e atendeu pelo menos 30 passageiros, de diferentes nacionalidades. Destes, mais de 10 foram levados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na capital potiguar. Até a última atualização deste texto, o estado de saúde dos viajantes afetados não havia sido divulgado.