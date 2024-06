Filho tenta matar a mãe duas vezes e é preso em flagrante no interior do Rio Grande do Norte

Suspeito de tentar matar a própria mãe duas vezes, um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24), na cidade de Pau dos Ferros, no interior de Natal. Conforme a vítima, o suspeito tem o histórico de exigir dinheiro para comprar drogas. O homem foi capturado em uma unidade da Polícia Civil.

"O homem tem um histórico de agressões contra ela por exigir dinheiro para comprar drogas, além dela não aceitar mais o filho morando na residência", diz nota da Polícia Civil do RN.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o homem teria tentado assassinar a mulher de 49 anos com golpes de faca no domingo (23). Ao registrar boletim de ocorrência nesta segunda-feira (24), o suspeito teria tentado novamente matar a mãe dentro da unidade policia.

Os agentes capturaram o homem na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Pau dos Ferros (DEAM/PDF). Ele foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional e está a disposição da Justiça.