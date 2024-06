Médico natural do Rio Grande do Norte é o único sobrevivente em acidente na África

Charles de Sá foi o único sobre sobrevivente de um acidente que matou oito pessoas, em Namíbia, na África, nessa terça-feira (18). Natural do Rio Grande do Norte, o médico estava acompanhado da esposa Natale Gontijo, que também faleceu.

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento da renomada cirurgiã plástica, Dra. Natale Gontijo, esposa do também cirurgião, Dr. Charles Sá. Dra. Natale Gontijo foi uma profissional exemplar, dedicada à medicina e ao bem-estar de seus pacientes", diz a nota da clínica do casal.

O casal estava na África para realizar um safári expedicionário por alguns países do continente. "Vamos cruzar a África em SUV 4 × 4. Só nos dois, sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras", escreveu o médico nas redes sociais, na última segunda-feira (17).

Ao g1, o dentista Ricardo Sá, irmão de Charles, revelou que o carro dos médicos colidiu de frente com outro veículo onde estavam sete pessoas.

"Eles tinham acabado de chegar. Estavam com mais ou menos três dias de viagem", contou.

A cirurgiã plástica chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. Charles também foi hospitalizado, mas recebeu alta e reconheceu o corpo da esposa. Os dois estavam juntos há 20 anos.

Legenda: O casal foi socorrido em uma unidade hospitalar, mas a mulher não resistiu Foto: Reprodução/Instagram

Juntos, Natale e Charles possuíam clínicas no Rio de Janeiro, Natal e Belo Horizonte. Eles tinham residência no Rio de Janeiro. Natale era natural de Minas Gerais e estava trabalhando em Verona, na Itália.