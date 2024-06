Veja o que se sabe sobre idosa que desapareceu após embarcar no Aeroporto de Natal

Rita Caetano de Souza, 67, que desapareceu após embarcar em um avião de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado (8), foi encontrada viva nessa quarta-feira (12), próximo ao aeroporto do destino. A informação foi confirmada ao g1 pela irmã da idosa, Elza Souza.

Segundo a familiar, Rita foi encontrada em uma área de mata próxima ao aeroporto de Natal. Ela vestia uma camiseta e aparentava estar debilitada.

O achado foi feito pela equipe de vigilância do terminal de passageiros durante a ronda de rotina. De imediato, foram realizados os primeiros socorros e, posteriormente, ela [Rita] foi encaminhada de ambulância para o Hospital Belarmina Monte, no Centro de São Gonçalo do Amarante", comunicou a administradora do aeroporto, Zurich Airport Brasil.

Não se sabe ainda o que exatamente aconteceu com a idosa para ela ter se perdido.

Desaparecimento

Rita desapareceu no sábado, ao embarcar em um voo para visitar irmãos e outros parentes em São Paulo do Potengi, no RN. Um dos irmãos, inclusive, havia ficado de buscar a idosa no aeroporto.

No entanto, de acordo com a irmã dela, Elza, o carro atrasou cerca de meia hora. E, quando a família chegou ao local, não conseguiu encontrar a parente, nem por telefone. "Fiquei até meia noite no aeroporto, indo de um lado para o outro, procurando ela", disse a fonte ao g1.

Houve um momento de desencontro entre as duas, quando Elza, que esperava Rita no setor de desembarque, decidiu sair para obter informações sobre o voo no guichê da companhia aérea. Nesse momento, conforme as câmeras de segurança, Rita passou pela área de desembarque e saiu do aeroporto.