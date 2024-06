Médico potiguar que perdeu esposa em acidente na África diz estar 'destruído'

Natural do Rio Grande do Norte, o médico brasileiro que se envolveu em um acidente na Namíbia, na última terça-feira (18), confessou estar desnorteado com a situação que vitimou a esposa, Natale Gontijo, e outras 9 pessoas.

Em um comentário nas redes sociais de um amigo, Charles de Sá relatou como vem sendo se sentindo nesses dias pós-acidente. Segundo o médico, após a colisão, ele ficou desacordado, por isso, não tem muitas memórias do momento.

"Estou aqui vivo, com uma pequena fratura na coluna aguardando as autoridades locais. Não entendi ainda o porquê fiquei vivo, mas Deus deve estar com planos para mim. Este acidente aconteceu no nosso deslocamento na rodovia. Aqui é mão inglesa. Na batida, fiquei desacordado, não lembro de muita coisa", disse ele.

No texto, Charles também desabafa sobre a perda da esposa, que era médica cirurgiã-plástica.

"Natale ainda saiu viva e morreu no hospital. Infelizmente. Estou destruído e não estou me importando com muita coisa. Perdi o amor da minha vida. Não sei como será meu amanhã."

Apesar de estar sob vigilância da guarda policial local, a Embaixada Brasileira em Windhoek afirma que o médico não pode ser considerado preso. Charles está internado em um hospital de Otjiwarongo.

"Ele não está encarcerado e nem condenado. Está apenas aguardando sua audiência preliminar sob vigilância das autoridades policiais, por se tratar de um estrangeiro", informou a embaixada, em nota, no último sábado (22).

A primeira audiência do caso está marcada para quinta-feira (27). De acordo com a polícia, o casal tentou uma ultrapassagem momentos antes da colisão.

Relembre o caso

Charles de Sá foi o único sobre sobrevivente de um acidente que matou nove pessoas, na Namíbia. Natural do Rio Grande do Norte, o médico estava acompanhado da esposa Natale Gontijo, que foi uma das vítimas.

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento da renomada cirurgiã plástica, Dra. Natale Gontijo, esposa do também cirurgião, Dr. Charles Sá. Dra. Natale Gontijo foi uma profissional exemplar, dedicada à medicina e ao bem-estar de seus pacientes", diz a nota da clínica do casal.

O casal estava na África para realizar um safári expedicionário por alguns países do continente. "Vamos cruzar a África em SUV 4 × 4. Só nos dois, sem guia. Passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva, sua dinâmica e suas regras", escreveu o médico nas redes sociais, na segunda-feira (17).