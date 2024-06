Passageiro segura porta de avião que se abriu durante voo entre Recife e Maceió

Um passageiro tomou um susto após a porta de um avião bimotor que decolou de Recife para Maceió se abrir durante o voo na última terça-feira (11). A situação foi gravada em vídeo, mas ninguém se feriu, e a viagem prosseguiu até o destino.

O bimotor Cessna 402B saiu do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, na capital de Pernambuco. Nas imagens, é possível ver um passageiro segurando a metade inferior da porta com um cabo, enquanto a parte superior estava completamente aberta. As informações são do portal g1.

Confira o momento:

Algumas peças ficaram danificadas e algumas se soltaram no ar. O voo levava funcionários da empresa pernambucana Preserve Vigilância de Valores, que é do setor de transporte de malotes bancários.

Veja também País Polícia investiga queimaduras graves em paciente que fez peeling de fenol em Curitiba País Autora atacada por pitbulls, Roseana Murray deve receber doação de prótese

Empresa disse que segue normas de segurança

A empresa de táxi aéreo Vem Aviation não especificou o que houve com a porta, mas disse que "reitera o seu compromisso no cumprimento rigoroso das normas brasileiras e requisitos vigentes e registra que deu todo apoio em solo para os tripulantes e passageiros".

A Vem Aviation disse ainda que, por conta da baixa altitude, o voo conseguiu seguir até pousar "sem danos ou riscos à vida".

A concessionária Aena, que administra os aeroportos de Recife e Maceió, informou que o pouso ocorreu em segurança às 10h54 da terça.

"A Torre de Controle não relatou nenhuma condição de emergência. A aeronave ficou no hangar da Sotan - Sociedade de Táxi Aereo do Nordeste LTDA., onde permanece. Outras informações sobre o voo podem ser obtidos com o operador da aeronave", indicou a Aena.