Homem que estuprou e matou estudante em calourada na UFPI filmou crime e cometeu necrofilia

O estudante de mestrado Thiago Mayson da Silva Barbosa, 28, preso por estuprar e matar a aluna Janaina da Silva Bezerra, 21, em uma calourada da Universidade Federal do Piauí (UFPI), filmou o crime e cometeu necrofilia no corpo da jovem. A conclusão é da Polícia Civil do Piauí (PC-PI), que finalizou o inquérito do caso nesse domingo (5).

A Delegacia de Homicídios de Teresina indiciou o criminoso por estupro, homicídio qualificado (feminicídio e meio cruel, sem chance de defesa), fraude processual e vilipêndio de cadáver. As informações são do O Globo.

O crime, cometido no último dia 27 de janeiro, ocorreu em uma sala da faculdade. Imagens que Thiago gravou em seu celular ajudaram na elucidação do caso.

"Foi constatado que o mesmo manteve relações sexuais com a vítima já sem vida, necrófilo. Ele filmou praticamente toda a conduta criminosa praticada por ele, ou seja, é tão sarcástico que construiu provas contra si mesmo. Um verdadeiro psicopata", explicou o delegado Francisco Costa Baretta.

Foi descoberto ainda nas investigações que Thiago ocultou uma camisinha usada por ele no estupro. O delegado informou que o mestrando escondeu o preservativo em um armário.

Entenda o caso

A estudante foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática, no Centro de Ciências da Natureza (CCN). Vestígios de sangue encontrados numa mesa e num colchão foram levados para análise.

Conforme o delegado, o jovem relatou que Janaína "passou mal" durante uma relação sexual consensual e desmaiou. Pensando que fosse normal, ele teria dormido.

Um vigilante da Universidade relatou que viu o rapaz saindo da sala com a moça nos braços e a roupa suja de sangue, dizendo que a levaria ao hospital. O profissional o deteve e chamou um reforço.

Uma nota do IML confirma que a causa da morte foi "trauma raquimedular por ação contundente", uma contusão na área cervical que provocou lesão da medula espinhal e, consequentemente, a morte da estudante.

O Instituto detalhou que a lesão pode ter sido motivada "por pancada, torcendo a coluna vertebral ou traumatizando, ação das mãos no pescoço com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta, dentre outras possibilidades que estão sendo analisadas junto às investigações do caso". Além do pescoço quebrado, Janaína tinha lesões no rosto e em outras regiões do corpo.