Estudante da UFPI morre após ser encontrada desacordada em calourada

A universitária Janaína da Silva Bezerra, 21 anos, estudante do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), morreu após participar de uma calourada na instituição na noite de sexta-feira (27). Ela foi encontrada desacordada no campus de Teresina, localizado no bairro Ininga e socorrida ao Hospital da Primavera, na manhã deste sábado (28).

Informações preliminares dão conta que ela chegou ao hospital com lesões no rosto e pescoço e sinais de violência sexual. Segundo o G1 Piauí, o coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Francisco Costa, o Barêtta, o suspeito da agressão foi detido e, assim como a vítima, participava da calourada.

Conforme o delegado, o suspeito relatou que levou a jovem ao hospital após ela passar mal. Mas, em nota, a UFPI informou que, na manhã deste sábado (28), a Coordenadoria de Segurança e Vigilância da Instituição encontrou, nas imediações do espaço da sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE) a jovem desacordada. E informou que a vítima foi levada ao hospital por uma equipe de segurança.

O suspeito detido pela polícia informou que manteve relações sexuais consensuais com a jovem, mas isso ainda está sob investigação.

Levantamento de imagens

A UFPI, disse ainda que “todas as providências para colaborar com as investigações das autoridades policiais, como isolamento da referida área no campus e boletim de ocorrência, foram adotadas imediatamente”. A Universidade também “está efetuando o levantamento de todas as imagens captadas por câmeras de segurança”.

A instituição também alega que a realização de festa estudantil “ocorreu sem autorização de qualquer autoridade da Universidade, na área do próprio DCE, sediado no prédio do Centro de Ciências da Natureza (CCN)”.

O reitor da UFPI, diz o comunicado, “determinou a imediata instauração de processo administrativo para apuração dos fatos, bem como a responsabilização dos envolvidos e disponibilizará todo o apoio que possa auxiliar no trabalho das autoridades policiais”.

Já o Diretório Central dos Estudantes da UFPI (DCE UFP) também manifestou “o mais profundo pesar pelo falecimento da estudante”.

Nos próximos dias, comunica o DCE, será feito um espaço em memória de Janaína e também em pedido de justiça. “Para que nossa Universidade não seja a UFPI das violências e sim a UFPI segura”, acrescenta.