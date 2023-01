Pai de estudante da UFPI só soube da morte da filha ao chegar em hospital: 'bem machucada'

O pai de Janaína da Silva Bezerra, estudante estuprada e morta durante uma calourada na Universidade Federal do Piauí (UFPI), contou que só soube que algo havia acontecido com a filha, depois que uma das amigas da jovem entrou em contato com ele, na manhã do último sábado (28). O familiar, porém, só descobriu que a estudante faleceu, ao chegar ao Hospital da Primavera, na Zona Norte de Teresina. As informações são do G1.

Adão Bezerra, pai da menina, contou que uma das colegas da filha a convidou para a calourada, mas, no meio da festa, foi embora, deixando Janaína no evento. Quando foi avisado que a jovem estaria no hospital, ele se dirigiu à unidade de saúde, imaginando que ela teria desmaiado ou sofrido um acidente.

“Quando cheguei, a menina já tava era morta. Estava bem machucada, cheia de hematomas. Ainda tô abalado. Quero justiça. E vai ser feita, com fé em Deus" relatou

FAMILIARES LAMENTAM

O sepultamento do corpo de Janaína, realizado no bairro Santa Maria da Codipi, contou com pedidos de justiça e famíliares abalados, que relembraram o quão estudiosa a jovem era. A moça, que sonhava em escrever um livro, foi a primeira da família a ingressar no ensino superior.

A oportunidade de cursar uma faculdade foi uma grande conquista para a menina, como confidenciou a tia da jovem, Silvia Gomes: “Dizia ‘tia, eu quero vencer, ajudar meus pais, em nome de Jesus, eu vou crescer’. Era o maior sonho dela. Não tinha namorado, falava que só quando terminasse [o curso de Jornalismo] que ia arranjar um namorado".

A mulher ainda revelou que a família está muito abalada, e que não sabe como será daqui para frente, afirmando que a sobrinha não merecia ter morrido daquela forma.

"Nunca imaginei que fosse acontecer isso com essa menina. Era tão dedicada com as coisas dela, não era nem de sair de casa. [...] Uma pessoa pobre, em uma universidade federal, que passou entre os cinco primeiros pra jornalismo, uma área muito concorrida. Esse cara parou o caminho dela, finalizou a vida dela" lamentou Jorge Bezerra, outro tio da jovem.

ENTENDA O CASO

De acordo o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Janaína morreu após ser estuprada e ter o pescoço quebrado durante calourada, na noite de sexta-feira (27). O principal suspeito do crime é Thiago Mayson da Silva Barbosa, outro estudante da UFPI, que foi flagrado por vigilantes saindo de uma das salas do Centro de Ciências da Natureza (CCN), com a estudante de Jornalismo nos braços.

Os funcionários conduziram ambos ao hospital, e acionaram a Polícia Militar, que levou o suspeito à Central de Flagrantes de Teresina. A prisão foi convertida para preventiva no domingo (29).

À frente do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado Franscisco Costa contou a versão do suspeito, que afirma que a estudante passou mal durante uma relação sexual consensual.

Ao saber da informação, a corporação deslocou uma equipe especial até o local do crime, onde foram feitos exames, e pessoas foram ouvidas.

“Foi feito exame em toda a cena do crime, a partir do local onde foi feita a festa e mais especificamente onde ela foi morta, numa sala onde foi encontrado um colchão com bastante sangue e uma mesa suja de sangue. A partir daí, os peritos da Perícia Criminal também identificaram manchas de sangue no corredor", Costa explicou

Um representante do Diretório Central dos Estudantes informou que Thiago tinha as chaves da sala em que o crime ocorreu, explicando que, apesar de os funcionários normalmente ficarem com os utensílios, os estudantes podem pegá-las ocasionalmente, ao precisarem dos locais para fazer trabalhos ou utilizar o computador.

Com o levantamento feito pelos agentes, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, na qualificadora de feminicídio, e também estupro, ainda segundo o delegado. Por este motivo, ele está preso.

A polícia não sabe se outra pessoa participou, de forma direta ou indireta, do crime, mas a investigação, que deverá ser concluída em 10 dias, revelará se Thiago cometeu o crime sozinho, ou se teve ajuda de alguém.

Um laudo preliminar do Instituto de Medicina Legal (IML) de Teresina confirmou a violência sexual cometida contra a estudante de jornalismo, apontando que a vítima sofreu um trauma raquimedular por ação contundente, ou seja, uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, que provocou lesão da medula espinhal, levando-a à morte.

A instituição ainda afirmou que a causa do trauma pode ter sido uma pancada, que torceu ou traumatizou a coluna vertebral, ou ação das mãos no pescoço, com o objetivo de matar ou asfixiar a jovem. Há ainda a possibilidade de queda, luta, e outras hipóteses, que estão sendo consideradas junto às investigações.