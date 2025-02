Geovana Ramos, a mãe da criança de dois anos assassinada no último domingo (16) em Tabira, Pernambuco, disse que deixou o filho com o casal suspeito do crime para trabalhar. Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes eram amigos de Geovana e costumavam cuidar de Arthur Ramos Nascimento na ausência da mãe.

Nas redes sociais, Geovana desabafou que está recebendo ameaças e críticas por supostamente ter abandonado o filho.

"Eu não abandonei meu filho, eu estava trabalhando. Errei em confiar nessas 'almas sebosas'. Tenho provas de que estava em busca do sustento para o meu filho. A culpa é deles e não minha. Não tenho mais cabeça para ler comentários negativos", comentou ela.

Ao g1, a delegada Joedna Soares, responsável pela investigação do caso, já havia adiantado que a mãe de Arthur não tinha envolvimento no crime.

Entenda o caso

O menino Arthur Ramos foi espancado até a morte no domingo (16), em Tabira, sertão de Pernambuco. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos do crime, Antônio Lopes e Giselda Andrade, que já tinham passagem na Polícia por envolvimento em crimes de homicídio e tráfico, foram capturados no início da noite dessa terça-feira (18), na zona rural de Carnaíba. No entanto, na chegada à delegacia, moradores da cidade lincharam e mataram o suspeito.