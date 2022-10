Escultura de abacaxi gigante desaba sobre público durante festa em Pombos, interior de Pernambuco

Uma escultura gigante de abacaxi desabou na madrugada desta quinta-feira (13), durante uma festa na cidade de Pombos, em Pernambuco. O registro das frutas caindo sobre parte do público do evento tem circulado nas redes sociais. Segundo o g1, que publicou as informações, ninguém se feriu.

Pombos é uma cidade conhecida por ser uma das maiores produtoras de abacaxi do Estado e, tradicionalmente, comemora a colheita com uma programação especial, que inclui a distribuição das frutas que formam a escultura gigante. Tanto que, nas imagens, é possível ver pessoas amontoadas dentro do cercado de metal que protege a estátua.

O acidente

Conforme o vídeo, enquanto as pessoas subiam para apanhar os abacaxis, parte da estrutura tombou para um dos lados e derrubou parte do público e das frutas. Um homem chegou a ficar soterrado.

As imagens, segundo o g1, foram gravadas pela policial civil Marimuth Coelho. Segundo ela, o desabamento aconteceu por volta de 1h30. "Eu já estava indo para casa com o meu neto, quando vi as pessoas saqueando o abacaxi. [...] Mal comecei a filmar, a estrutura veio toda abaixo. Levei um susto", contou.

Geralmente, a distribuição dos abacaxis é feita por funcionários da Prefeitura de Pombos, que organiza os participantes em uma fila. A assessoria de comunicação do Município informou que investiu em segurança ao instalar grades de proteção e uma base de ferro nova para sustentar a escultura. Mesmo assim, devido à quantidade de gente escalando a estátua, a estrutura cedeu.

A Prefeitura informou ainda ao g1 que a "falha" será corrigida nas próximas edições do evento.