Caso Sophia: Polícia encontra pistas em casa do tio da menina; veja o que se sabe

A Polícia Civil da Paraíba ainda não tem suspeitos sobre o desaparecimento da menina Ana Sophia, de 8 anos, conforme informações do programa 'Cidade Alerta', da RecordTV. A criança é procurada desde 4 de julho, quando foi vista pela última vez no Distrito de Roma, em Bananeiras, no interior do Estado.

Uma das hipóteses investigadas é crime de proximidade, ou seja, aquele cometido por alguém com vínculo à vítima.

A partir dessa linha de raciocínio, buscas começaram a ser feitas em locais onde Sophia costumava ir. Durante os trabalhos, a Polícia encontrou pistas, por meio de uma testemunha, em uma casa abandonada numa área afastada do bairro onde a família mora.

A propriedade fica no terreno de um tio da menina, onde foram encontradas manchas que aparentavam ser sangue, e terra revirada. Amostras foram coletadas e estão sendo periciadas pela polícia, conforme apuração do programa.

O tio foi levado para prestar depoimento, mas a versão dele contradiz com o que disseram outros familiares da menina. Ele alegou que estava na casa de Sophia no dia do desaparecimento, ao contrário do dito por outros parentes. Apesar disso, o caso segue sem suspeitos.

Desaparecimento de Ana Sophia

Ana Sophia desapareceu após sair para brincar na casa de uma amiga, segundo reportado pelo g1. Ela não teria permanecido no local, no entanto, porque a amiga estava de saída com a família.

Em imagens de câmeras de segurança, Sophia aparece atravessando uma rodovia. A menina vive em uma região movimentada do distrito.

A polícia acredita que a criança pode ter sido raptada e estar viva. Também há a hipótese de ela estar enterrada em algum lugar da região. Ninguém foi preso até o momento.

Buscas pela criança

Além de investigações nas proximidades da casa da menina, a força-tarefa realiza buscas em regiões de mata e em um açude.

As buscas por Ana Sophia, realizadas desde o dia 5, contam com apoio de um helicóptero e drones. A operação envolve mais de 100 pessoas, entre 65 bombeiros.

Os agentes são auxiliados por equipes de cães farejadores, que fazem vistoria em casas das proximidades.

"Há sim uma ligação, uma possibilidade de um crime de proximidade, ou seja, que no entorno da residência realmente possa estar o início de uma investigação que possa esclarecer", afirmou o delegado Tambaú Diógenes Fernandes, titular da Delegacia Seccional de Solânea.

Informações sobre o caso e denúncias podem ser repassadas pelo 197.