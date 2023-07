Devido a chuvas, trem turístico com mais de 900 passageiros fica preso em Morretes, no Paraná

Um trem turístico com quase mil passageiros está preso em um trilho na Serra do Mar, no Paraná, desde o começo da tarde desta quinta-feira (13). Conforme a empresa Serra Verde Express, responsável pelo passeio, o veículo saiu de Curitiba com destino a Morretes. O caso ocorre após árvores caírem no trilho, devido a fortes chuvas.

As informações são do g1. No trem de 22 vagões e 943 passageiros, Fabio Junior Rapachi narrou em vídeo, na noite desta quinta, a situação que passageiros passam.

"A gente está preso aqui no trem, está todo mundo aqui de férias tentando fazer um passeio legal aqui. Mas acho que a empresa deixou a desejar conosco. Primeiro que não está passando informações para a gente. A gente está desde o meio dia sem água, sem comida e principalmente sem saber o que está acontecendo. Já é noite, Morretes está ali, pertinho, mas ninguém toma uma atitude, ninguém fala nada para a gente. Está bem complicada a situação. Crianças e idosos principalmente com fome e com sede, não sei o que vai acontecer", explicou.

Liberação do trilho

Em nota, a empresa Serra Verde explicou que foram identificadas quedas de árvores nos trilhos. Por essa razão, "foi alterando as tratativas de liberação de passagem pela responsável da via". A Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, também atua na liberação dos passageiros.

"Priorizando a segurança de nossos passageiros e tripulação, foi necessário interromper temporariamente nossas operações até que a limpeza e a restauração adequadas dos trilhos pudessem ser realizadas. Gostaríamos de ressaltar que essa medida foi necessária para garantir a integridade e o bem-estar de todos os envolvidos", disse a companhia", explicou a companhia em nota.

A Prefeitura de Morretes disse ainda que o veículo está próximo à estação Engenheiro Lange em Porto de Cima, e Morretes.

"Todos os mil passageiros chegarão, serão recepcionados e transportados até os restaurantes que estão abertos para atende-los, após a refeição, todos embarcaram nas vans e ônibus para Curitiba. Toda logística já está alinhada, a empresa Serra Verde já está tomando as providências", informou a prefeitura.

Assistência a passageiros

A Serra Verde lamentou o ocorrido e se empenha para resolver a situação de forma mais breve possível.

A empresa disse ainda que foi prestada aos passageiros assistência. Conforme a companhia, foi priorizado água e alimentação a crianças e idosos.

"Para facilitar o retorno dos passageiros a Curitiba, disponibilizamos ônibus e vans para garantir o transporte adequado e seguro. Também temos equipes em Morretes, local de destino final da viagem, prestando toda a assistência necessária para minimizar os transtornos causados por essa interrupção temporária", completou.