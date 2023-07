Caso Sophia: menina é dada como desaparecida após sair para brincar com amiga; entenda

Ana Sophia, de 8 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (4) no Distrito de Roma, em Bananeiras, no interior da Paraíba. O Corpo de Bombeiros chegou ao sexto dia de buscas pela menina nesta segunda-feira (10).

Sophia desapareceu após sair para brincar na casa de uma amiga, segundo reportado pelo g1. Ela não teria permanecido no local, no entanto, porque a amiga estava de saída com a família.

Em imagens de câmeras de segurança, Sophia aparece atravessando uma rodovia. A menina vive em uma região movimentada do distrito.

Ainda não há uma linha de investigação principal. A polícia acredita que a criança pode ter sido raptada e estar viva.

Uma das hipóteses é que o responsável pelo crime seja uma pessoa próxima. A informação foi confirmada pelo delegado Diógenes Fernandes, da delegacia seccional de Solânea.

Também há a hipótese de ela estar enterrada em algum lugar da região. Ninguém foi preso até o momento.

Buscas pela criança

Além de investigações nas proximidades da casa da menina, a força-tarefa realiza buscas em regiões de mata e em um açude.

As buscas por Ana Sophia, realizadas desde quarta-feira (5), contam com apoio de um helicóptero e drones. A operação envolve mais de 100 pessoas, entre 65 bombeiros.

Os agentes são auxiliados por equipes de cães farejadores, que fazem vistoria em casas das proximidades.

"Há sim uma ligação, uma possibilidade de um crime de proximidade, ou seja, que no entorno da residência realmente possa estar o início de uma investigação que possa esclarecer", afirmou o delegado Tambaú Diógenes Fernandes, titular da Delegacia Seccional de Solânea.

Informações sobre o caso e denúncias podem ser repassadas pelo 197.