Caso Ana Sophia: inquérito de menina desaparecida em Bananeiras é finalizado

O inquérito do caso Ana Sophia foi concluído pela Polícia Civil e aponta que Tiago Fontes matou e ocultou o corpo da menina de 8 anos no ano passado, em Bananeiras, Paraíba, e tirou a própria vida dois meses após o crime. As informações são do g1.

Segundo as autoridades, a conclusão do inquérito levou em consideração análises técnicas de vestígios digitais e análise de imagens de câmeras de vigilância. O corpo da menina não foi encontrado pela polícia.

O inquérito apontou que o crime teve motivação sexual e que Tiago agiu sozinho. Ele planejou a ação quatro meses antes do crime. "Em março, ele já pesquisava como matar asfixiada uma criança de 7 anos, idade de Sophia na época", afirmou Diógenes Fernandes, um dos delegados responsáveis pelo caso.

Horas após o desaparecimento da menina, Tiago pesquisou em seu aparelho celular sobre estágio de decomposição de corpo humano e ocultação de cadáver.

Relembre o caso

Ana Sophia desapareceu em 4 de julho, por volta das 12h, após pedir à mãe para ir até a casa de uma amiga. A menina era acostumada a andar nas ruas do distrito de Roma, em Bananeiras.

Ao chegar na casa da amiga, Sophia não permaneceu por muito tempo, pois a família informou que estava de saída. Em seguida, a menina retornou o caminho de volta para casa. No entanto, câmeras de segurança registraram o momento em que Sophia entra na casa de Tiago Fontes. Após esse momento, a menina não foi mais vista.

O corpo de Tiago foi encontrado no dia 9 de novembro na região do sítio Camará de Baixo, na zona rural de Bananeiras.