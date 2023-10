Caso Sophia: população faz protesto pedindo por justiça em Bananeiras (PB)

Moradores da cidade de Bananeiras, na Paraíba, fizeram um protesto no último sábado (30) pedindo Justiça pelo desaparecimento de Ana Sophia. A menina de 8 anos está desaparecida desde julho. A informação foi divulgada pelo portal g1.

Segundo a Polícia Civil, a menina entrou na casa do principal suspeito, Tiago Fontes Silva Rocha, e não foi mais vista. O homem está sumido desde 11 de setembro, data em que prestaria um novo depoimento sobre o caso.

Os manifestantes saíram da escola onde ela estudava e percorreram as ruas do distrito. Eles também protestaram em frente à casa de Tiago. A família da criança utilizava uma camisa com a frase “Ana Sophia, você jamais será esquecida”.

Participaram do ato crianças, adultos e idosos. O grupo cantou hinos de louvor e soltou balões brancos no céu em homenagem à Ana Sophia.

“Sophia era uma menina cheia de sonhos, que sonhava alto. O sonho da minha filha era ser médica. Uma pessoa foi e tirou ela de mim. Eu agradeço a cada pessoa que saiu de sua casa para pedir justiça”, disse a mãe da menina, Maria do Socorro.

Ana Sophia está desaparecida desde julho

A menina Ana Sophia desapareceu por volta de 12h no dia 4 de julho deste ano. Ela saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga, mas nunca retornou para a residência onde vivia.

A família da criança registrou o desaparecimento no mesmo dia, e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Com o depoimento de vizinhos e imagens de câmeras de segurança, a polícia chegou até a localização da casa de Tiago como o ponto de desaparecimento. A polícia pediu a prisão temporária do suspeito em 20 de setembro por homicídio qualificado.

O delegado Luciano Soares, superintendente da 4ª região da Polícia Civil, declarou que Tiago provavelmente desapareceu de forma voluntária. "Imagens de câmeras coletadas em imóveis no centro de Bananeiras já demonstram que ele (Tiago Fontes), após descer de um ônibus próximo à mata da UFPB, se dirigiu ao centro de Solânea, a poucos metros, de forma que ele também já foi visto no centro de Solânea, porém não retornou ao seu imóvel", disse.