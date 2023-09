Caso Sophia: criança entrou em casa de suspeito e não voltou mais, diz polícia

A Polícia Civil informou, nesta sexta-feira (22), que uma perícia constatou que a menina Ana Sophia entrou na casa de Tiago Fontes Silva Rocha, principal suspeito do crime, no dia do desaparecimento dela, no último dia 4 de julho, e não foi mais vista. Conforme as investigações, a vítima teria sido morta dentro da residência do homem, no distrito de Roma, em Bananeiras, na Paraíba.

Na quinta-feira (21), a Justiça decretou a prisão temporária de Tiago, por homicídio qualificado. O suspeito está foragido desde o dia 11 de setembro, data em que ele prestaria um novo depoimento sobre o caso.

Segundo o g1, a Polícia Civil conseguiu chegar até a localização da casa de Tiago como o ponto de desaparecimento de Ana Sophia a partir do cruzamento de imagens de câmeras de segurança e de depoimentos de moradores da rua.

Legenda: Tiago Fontes Silva Rocha, principal suspeito da morte da menina Sophia Foto: Divulgação/Polícia Civil

Durante as investigações, as autoridades conseguiram reproduzir o trajeto que a menina fez no dia 4 de julho, segundo o delegado Aldrovilli Grisi. "Ela foi até a casa de uma amiga, às 12h34, e foi registrada saindo deste imóvel, por motivos alheios à vontade dela, e retornou para casa. Era comum da rotina dela fazer este trajeto, e às 12h36 é registrada a passagem dela em frente a um mercadinho, descendo a rua principal de Roma", afirmou.

"Ela é vista por uma testemunha, uma amiga do colégio, no último ponto da rua, exatamente nos 15 metros que compõem a frente da residência do suspeito. Depois disso ela não é mais vista. Temos outras quatro testemunhas, que moram após a casa dele, que não a viram naquele dia”, detalhou Aldrovilli.

Em agosto, a Polícia Civil cumpriu mandados de buscas e apreensões na casa de Tiago. As autoridades informaram que não há indícios de que o corpo da menina estaria enterrado no local.

“Não existe quintal ou terra nua na casa, é tudo coberto por piso, cimento ou concreto, e pela lógica dos fatos, a dinâmica de como tudo aconteceu, acreditamos que a criança foi retirada de lá após ser morta. Não podemos revelar mais que isso para não prejudicar a investigação”.

Nas diligências, a polícia conseguiu um terceiro vídeo relacionado ao desaparecimento de Ana Sophia. Nas imagens, uma criança é vista entrando na casa de Tiago. A partir de exames pericias, os policias constataram que era a menina. "Hoje nós conseguimos dizer que está cientificamente comprovado que se trata de Ana Sophia", completou o delegado.

DESAPARECIMENTO DE ANA SOPHIA

A menina Ana Sophia desapareceu por volta de 12h no dia 4 de julho deste ano. Ela saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga, mas nunca retornou para a residência onde vivia. Uma câmera de segurança fez imagens da menina retornando para casa.

A família de Sophia registrou o desaparecimento da menina no mesmo dia e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.

No dia 28 de julho, a Polícia Civil anunciou a criação de uma força-investigativa com 11 agentes para atuação exclusiva nas investigações sobre o desaparecimento de Ana Sophia. Ao todo, são dois novos delegados, um escrivão e oito investigadores.