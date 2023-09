Caso Sophia: Polícia pede prisão temporária de suspeito envolvido no crime; homem está desaparecido

A Polícia Civil pediu a prisão temporária, por homicídio qualificado, do suspeito de envolvimento no desaparecimento de Ana Sophia, Tiago Fontes Silva Rocha. A menina de 8 anos sumiu na cidade de Bananeiras, Interior da Paraíba.

O pedido da polícia civil ainda precisa ser acatado pela Justiça e, só então, será expedido um mandado de prisão contra o suspeito. Ele está desaparecido desde o início de setembro, após a casa ser vistoriada por agentes policiais.

No começo do mês, o delegado Luciano Soares, superintendente da 4ª região da Polícia Civil, declarou que há indícios do sumiço voluntário dele.

“Imagens de câmeras coletadas em imóveis no centro de Bananeiras já demonstram que ele (Tiago Fontes), após descer de um ônibus próximo à mata da UFPB, se dirigiu ao centro de Solânea, a poucos metros, de forma que ele também já foi visto no centro de Solânea, porém não retornou ao seu imóvel. Ele estava sozinho, o que aparentemente demonstra que o desaparecimento ocorreu de forma voluntária”, disse o delegado à época.

Relembre o caso

A menina desapareceu por volta de 12h, do último dia 4 de julho, e saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga. Uma câmera de segurança registrou a garota saindo da casa da colega, mas nunca retornou para sua residência.

A família da garota registrou na polícia o desaparecimento da menina no mesmo dia e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.

Posteriormente, a mãe da menina, Maria do Socorro, relatou que foi despejada de casa e tem sofrido retaliações devido às buscas pela filha.