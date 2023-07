Caso Sophia: buscas por criança na Paraíba completam duas semanas sem respostas

A garota Ana Sophia, de 8 anos, segue desaparecida desde o último 4 de julho. Diversas hipóteses pela polícia foram levantadas, contudo, a garota ainda não foi encontrada. O caso segue sem suspeitos e sem ideia do que pode ter acontecido com a menina que sumiu há duas semanas.

Ao g1, o major Fernando, do Corpo de Bombeiros informou que as buscas na região seguem. As equipes irão se deslocar até Roma caso sejam solicitadas pelas investigações.

O delegado que acompanha o caso Diógenes Fernandes, da delegacia de Solânea, informou que, devido o tempo, a hipótese de homicídio passou a ser considerada. Contudo, há ainda a possibilidade de sequestro ou que alguém próximo da menina tenha cometido o crime.

Na última sexta-feira (14), uma força-tarefa da Polícia cumpriu mandado de buscas em uma pousada do distrito. Contudo, nenhuma pista foi encontrada. Drones e cães farejadores foram utilizados.

A estratégia de busca da menina foi alterada. Anteriormente, as equipes tentavam cobrir cerca de 1.500 hectares de área. Agora, a Polícia realiza buscas a partir de algum "ponto de interesse" e então o Corpo de Bombeiros é acionado.

Relembre o caso

A menina desapareceu por volta de 12h, do último dia 4 de julho, e saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga. Uma câmera de segurança registrou a garota saindo da casa da colega, mas nunca retornou para sua residência.

A família da garota registrou na polícia o desaparecimento da menina no mesmo dia e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.