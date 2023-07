Mãe de Sophia é despejada de casa e sofre retaliações durante buscas pela filha

Maria do Socorro, mãe da menina Ana Sophia Gomes, de oito anos, que está desaparecida desde o último dia 4 de julho, na Paraíba, contou ao programa 'Cidade Alerta', da Record TV, que foi despejada de casa e tem sofrido retaliações devido às buscas pela filha.

Desde o dia do desaparecimento de Sophia, a mulher diz que tem sido criticada por um vizinho cuja casa foi investigada. "Procure na casinha do cachorro", teria dito o homem.

Além disso, Socorro afirmou que a repercussão do caso fez com que desconfiassem que ela teria vendido a própria filha para turismo sexual. "Eu jamais teria coragem de vender minha filha para ninguém", contou.

Investigação

Na última semana, a Polícia Civil liberou imagens de câmera de segurança que mostraram uma criança entrando em uma casa "misteriosa" no distrito de Roma, em Bananeiras, na Paraíba. Ao ver as imagens, Socorro teria dito que o vulto parecia com o da filha. No entanto, os donos da casa não souberam informar quem era a pessoa do vídeo.

Ao saber das investigações, um homem identificado como Joca, pai da mulher que mora na casa "misteriosa" com marido e filhas, foi até a casa de Socorro para despejá-la. Ele é proprietário do imóvel, segundo a Record TV. "[Ele disse] Podem desocupar a casa e sumir para longe", contou a mulher.

Lembre o caso

Sophia desapareceu após sair para brincar na casa de uma amiga. Ela, porém, não teria permanecido no local, porque a amiga estava de saída com a família. Em imagens de câmeras de segurança, a menina aparece atravessando uma rodovia.