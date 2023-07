Caso Sophia: equipe exclusiva é montada pela Polícia para investigar desaparecimento

Para atuar exclusivamente nas investigações sobre desaparecimento da menina Ana Sophia, de 8 anos, a Polícia Civil da Paraíba montou uma força-tarefa com 10 agentes. Os agentes já foram retirados das suas unidades de origem, nesta sexta-feira (28), e encaminhados para Bananeiras — cidade onde a garota sumiu em 4 de julho.

As informações são do g1. A delegada Maíra Roberta irá somar esforços, além de um escrivão e oito investigadores. A decisão foi tomada em reuniões da Delegacia Geral, chefiada pelo delegado André Rabelo.

“A intenção é acelerar as investigações e torná-la ainda mais eficiente, porque já vem sendo realizada com bastante eficiência, cautela e cuidado pela equipe local”, disse Maíra Roberta.

A Polícia não descarta nenhuma hipótese de investigação do desaparecimento da garota. Ainda não se pode afirmar se houve, por exemplo, um sequestro, homicídio ou crime sexual.

A delegada disse ainda que a perícia está em posse de objetos apreendidos durante as primeiras buscas. Novas linhas de investigação estão sendo traçadas.

Relembre o caso

A menina desapareceu por volta de 12h, do último dia 4 de julho, e saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga. Uma câmera de segurança registrou a garota saindo da casa da colega, mas nunca retornou para sua residência.

A família da garota registrou na polícia o desaparecimento da menina no mesmo dia e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.