Caso Sophia: buscas por corpo da menina são retomadas após corpo de suspeito ser encontrado

O Corpo de Bombeiros retomou nesta terça-feira (14) as buscas pelo corpo de Ana Sophia, menina de 8 anos desaparecida desde o dia 4 de julho, no Distrito de Roma, em Bananeiras. As informações são do g1.

As equipes iniciaram as buscas no local onde foi encontrado o corpo de Tiago Fontes, único suspeito do desaparecimento da criança. O corpo dele foi encontrado no dia 9 na zona rural de Bananeiras.

Inicialmente, as buscas serão feitas em uma área de 100 metros, segundo o comandante Paiva Neto. As equipes contam com a participação de cães farejadores para procurar por vestígios de ocultação de cadáver.

O Corpo de Bombeiros acredita que o corpo da menina esteja em um local úmido. A teoria é baseada em dados de pesquisas objetivos do celular do suspeito pela Polícia Civil. Horas depois do desaparecimento de Ana Sophia, Tiago pesquisou sobre estágio de decomposição de corpo humano e ocultação de cadáver.

Suspeito é encontrado morto

Trabalhadores rurais encontraram o corpo de Tiago Fontes em estado avançado de decomposição na última quinta-feira (9), na zona rural de Bananeiras.

Próximo ao corpo, foram encontradas uma garrafa de bebida alcoólica e uma cama feita com capim. Tiago está desaparecido desde setembro. Após uma vistoria da polícia, ele saiu de casa e não retornou.

O delegado Aldrovilli Grisi, que investiga o caso, acredita que Tiago matou Ana Sophia e ocultou o cadáver da criança.

Ana Sophia está desaparecida desde julho

A menina Ana Sophia desapareceu no dia 4 de julho. Ela saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga, mas nunca retornou para a residência onde vivia.

Por volta das 12h, a menina saiu de casa em direção à residência da amiga. Ao chegar no local, ela foi informada que os moradores da casa estavam de saída e iniciou o trajeto de volta para sua residência, mas desapareceu no caminho.

A família da criança registrou o desaparecimento no mesmo dia, e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Com o depoimento de vizinhos e imagens de câmeras de segurança, a polícia chegou até a localização da casa de Tiago como o ponto de desaparecimento. A polícia pediu a prisão temporária do suspeito em 20 de setembro por homicídio qualificado.