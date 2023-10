Caso Sophia: esposa de suspeito envolvido no desaparecimento é exonerada do cargo de vice-diretora

A Prefeitura de Bananeiras, município localizado no Interior da Paraíba, exonerou a esposa do suspeito envolvido no desaparecimento de Ana Sophia do cargo de vice-diretora da Escola Municipal João Paulo II. Conforme o g1, a funcionária casada com Tiago Fontes Silva Rocha não é considerada suspeita pela Polícia Civil, mas foi afastada para o "bom andamento dos serviços públicos na escola".

A portaria da exoneração foi publicada nesse domingo (1º) no Diário Oficial de Bananeiras e, nesta segunda-feira (2), a prefeitura declarou que está contribuindo com as forças policiais.

Ana Sophia, de 8 anos, desapareceu no dia 4 de julho de 2023, no distrito de Roma. Ela chegou a entrar na casa de Tiago, mas não foi mais vista.

Prefeitura de Bananeiras "O desejo é reiterado de que a Polícia Civil da Paraíba possa concluir toda a investigação o mais rápido possível para que a justiça da terra seja feita com brevidade".

Ana Sophia está desaparecida desde julho

A menina Ana Sophia desapareceu por volta de 12h no dia 4 de julho deste ano. Ela saiu de casa usando um vestido florido para ir brincar na casa de uma amiga, mas nunca retornou para a residência onde vivia.

A família da criança registrou o desaparecimento no mesmo dia, e as buscas iniciaram no dia 5 de julho. Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Com o depoimento de vizinhos e imagens de câmeras de segurança, a polícia chegou até a localização da casa de Tiago como o ponto de desaparecimento. A polícia pediu a prisão temporária do suspeito em 20 de setembro por homicídio qualificado.

O delegado Luciano Soares, superintendente da 4ª região da Polícia Civil, declarou que Tiago provavelmente desapareceu de forma voluntária. "Imagens de câmeras coletadas em imóveis no centro de Bananeiras já demonstram que ele (Tiago Fontes), após descer de um ônibus próximo à mata da UFPB, se dirigiu ao centro de Solânea, a poucos metros, de forma que ele também já foi visto no centro de Solânea, porém não retornou ao seu imóvel", disse.