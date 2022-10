Vacina contra Covid-19 para bebês chega ao Brasil

O carregamento com pouco mais de um milhão de doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer chegou, na madrugada desta quinta-feira (27), no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). As informações são do Jornal Hoje.

As doses vão passar pela análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) para então serem distribuídas aos municípios.

Na segunda-feira (31), será divulgada nota técnica com orientações para aplicação, público-alvo e também dados sobre a distribuição proporcional para cada estado.

A vacina pediátrica é 10 vezes menos concentrada do que a dos adultos e, ao todo, serão três doses aplicadas. A vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no mês passado para crianças de seis meses a quatro anos.

Morte de crianças

Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nos dois primeiros anos da pandemia, a Covid-19 foi responsável pela morte de 1.439 crianças menores de 5 anos. Isso dá uma média de duas mortes por dia.

Ainda de acordo com a Fiocruz, as crianças menores de um ano são as mais vulneráveis, pois representam a metade dos óbitos por Covid na faixa etária abaixo dos cinco anos.