Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da marca Pfizer em crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. Conforme o g1, a decisão foi tomada nesta sexta-feira (16), modificando a recomendação anterior, de que apenas crianças com mais de 5 anos poderiam receber a dose.

O Ministério da Saúde será responsável pelo calendário de vacinação. Para aplicação ser aprovada, o imunizante terá dosagem e composição diferente das dos adultos. Serão 3 doses de 0,2mL para ter o esquema vacinal completo.

Após a primeira dose, será preciso esperar três semanas até a aplicação da segunda. O terceiro reforço só poderá ser administrado cerca de oitos semanas apís a segunda.

Vacina da Pfizer

A vacina da Pfizer foi registrada no Brasil no dia 23 de fevereiro de 2021. Em 16 de dezembro de 2021, a Anvisa autorizou a indicação do imunizante para a faixa etária de 5 a 11 anos.

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 20,5 milhões de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos.

Em janeiro deste ano, o Ministério da Saúde informou desobrigação de receita médica para imunizar pessoas dessa faixa etária. A Pasta desejara a necessidade de prescrição médica inicialmente, mas recuou.