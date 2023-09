Unisa decide rever expulsões de alunos de medicina por atos obscenos, diz jornal

A Universidade Santo Amaro (Unisa) informou que pode reconsiderar a expulsão de alunos de Medicina punidos após episódio de ato obsceno durante jogo universitário feminino. 11 dos 15 alunos entraram com recurso administrativo para que a instituição reconsidere a medida, segundo o advogado Marco Aurélio Carvalho.

Segundo a defesa, a Unisa tem "dever e direito" de permitir que os estudantes se defendam com base em apresentação de provas. As informações são do portal g1.

O advogado teria admitido que podem ter ocorrido equívocos no processo, apesar de o regimento interno prever expulsão em casos como o dos alunos do curso de Medicina.

Assuntos relacionados

Ainda conforme o g1, a faculdade não tem respondido os pedidos de transparência sobre o número de alunos desligados e também não esclarece as dúvidas sobre os critérios do regimento.

Entenda o caso

Os estudantes de Medicina envolvidos no caso integrariam o time de futsal da faculdade e estavam na arquibancada, acompanhando uma partida de vôlei feminino durante o Calo 2023, em abril.

No episódio, eles abaixaram as calças e expuseram as partes íntimas, enquanto o time da Unisa jogava contra a Universidade São Camilo. Nas imagens, eles aparecem encostando nos próprios órgãos genitais.

Em nota, a Universidade São Camilo confirmou que o caso aconteceu durante um campeonato. A expulsão dos estudante foi informada pela Unisa no último dia 18 de setembro.