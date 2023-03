Tutora recebe cinzas de cão após levar animal para banho em pet shop em Mato Grosso do Sul

Rosane Martins, tutora de um cão da raça Shih-tzu, recebeu as cinzas do animal após levá-lo para banho em um pet shop em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ela, o cachorro chegou sadio ao estabelecimento e, horas depois, recebeu a notícia da morte do pet. As informações são do portal g1.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat). A tutora também entrou com uma ação na Justiça contra o pet shop.

Segundo Rosane, a versão do médico veterinário é de que o cachorro morreu após uma convulsão durante o momento em que era seco. "Meu cachorro era o mais saudável, nunca teve nada. Entreguei meu cachorro bonzinho e agora ele está morto", lamentou.

A tutora diz ainda que uma funcionária do petshop sugeriu que o animal fosse cremado. "Aceitei que ele fosse cremado, me informaram que o procedimento demoraria oito dias. No outro dia, fui à delegacia, e a polícia me orientou a retirar o corpo e realizar o procedimento de necropsia para investigar a morte do Luizinho."

À publicação, o pet shop informou que a morte do animal foi uma fatalidade. O veterinário responsável afirmou que Luizinho teve uma morte súbita e que todos os procedimentos para salvar o animal foram realizados. O estabelecimento também lamentou a morte do animal.