Grávida é assassinada a tiros no Rio de Janeiro; bebê morre horas depois

Uma grávida de oito meses foi assassinada na noite de quinta-feira (2) após receber cinco tiros no bairro Parque Aurora, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A vítima identificada como Letycia Peixoto Fonseca, 31 anos, chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não sobreviveu. As informações são da Folha de S.Paulo.

Os médicos realizaram uma cirurgia cesárea de emergência para retirar o bebê, que nasceu com vida, mas faleceu nesta sexta-feira (3).

O crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil, foi realizado por um homem na garupa de uma moto enquanto Letycia estacionava o carro da empresa.

Cinco tiros na vítima

Em imagens da câmera de segurança, a Polícia viu que a mãe de Letycia, que já havia descido do carro, tentou evitar que o homem continuasse a atirar, chegando a empurrá-lo.

O suspeito cai da moto e dispara na perna dela. A mãe também foi levada ao hospital e tem estado de saúde estável.

A dupla fugiu, mas a motivação do crime segue sendo investigada. Segundo a Polícia Civil, "a perícia foi realizada no local, imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".