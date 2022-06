Tutora encontra jiboia de estimação dentro de fogão após quase uma semana de buscas

A jiboia de estimação Sylas, que estava desaparecida há quase uma semana, foi encontrada na noite desse domingo (26) no fogão do apartamento onde mora com a tutora no bairro Perdizes, em São Paulo.

Na manhã desta segunda-feira (27), a dona do animal usou as redes sociais para anunciar o resgate do bicho de estimação. Ela também pediu desculpas pela comoção gerada no condomínio.

"Agradeço de coração a todos que torceram e peço desculpas se causei pânico por aí. Estou aliviada de tê-lo recuperado e de que ele está ótimo, como se nada tivesse acontecido", disse.

Sumiço

O animal havia sido visto pela última vez na noite da última segunda-feira (20), quando a dona alertou a vizinhança para a possibilidade dele entrar em alguma residência. A Polícia ambiental registrou a ocorrência da fuga de Sylas

Conforme a tutora, a cobra é inofensiva e não tem tamanho para comer animais ou bebês, já que se alimenta apenas de ratos, cerca de 180g.

Para ela, a cobra estaria com fome e aproveitou para buscar alimento por uma brecha na fiação do terrário. O metabolismo de Sylas "estava bem baixo pelo frio", por isso a jiboia procurou um local escuro para ficar.

"Para verem como é um animal dócil, ele saiu de seu terrário, tendo cachorro e gato por aqui e não fez nada com eles, nem se atraiu pelo cheiro deles ou algo do tipo", finalizou.

