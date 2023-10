Tutor de bull terrier que atacou cachorro Fox tem prisão preventiva decretada pela Justiça

O tutor do bull terrier que atacou o cachorro Fox teve prisão preventiva decretada pela Justiça de São Paulo, nesta sexta-feira (27). O mandado contra Umberto Vieira Ghilarducci, de 43 anos, foi expedido a pedido da Polícia Civil, que investiga o caso. As informações são g1.

O suspeito está foragido. A juíza Beatriz Afonso Pascol Queiroz, 3ª Vara Criminal do Foro de São José dos Campos, argumentou que "os elementos informativos convencem de que o investigado é pessoa agressiva, que usa o próprio cão (eventualmente também vítima de maus-tratos) como instrumento do crime".

A juíza ainda afirma que "o cãozinho Fox foi atacado nos limites da própria residência pelo cão do investigado, que estava sem focinheira, conduta que, segundos informes, era corriqueira".

A magistrada ainda pede o cão da raça bull terrier seja apreendido. "Há relatos de fatos semelhantes pretéritos envolvendo o investigado, de que ele está intimidando as tutoras do cão e outras testemunhas e de que está se esquivando da polícia".

Relembre o caso

O cão da raça spitz alemão, que perdeu parte do focinho após ser atacado por um bull terrier no último dia 9 de outubro, morreu no início da tarde desta quarta-feira (25), segundo informou a tutora do animal, Sofia Albuquerque. O caso aconteceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, ela relata que o cachorro sofreu complicações por conta das lesões do ataque e passou por uma piora no estado de saúde nos últimos dias.

"Eu fiz tudo que eu pude. Eu vivi por você todos esses dias. Mas eu não consegui evitar que te arrancassem de mim! Eu te amo e vou te honrar. #LutoPeloFox", escreveu Sofia, lamentando a morte de Fox em post no Instagram.

O cão atacado estava no quintal de casa quando foi pegue pelo cão do vizinho, conforme o boletim de ocorrência registrado. "O cão Fox aproximou-se do portão para cheirar o cão Mancha, porém como Mancha estava sem focinheira, acabou por morder o focinho do cão Fox", detalha trecho do documento.

No boletim de ocorrência também consta que o vizinho deixou o local enquanto as tutoras de Fox o levaram para veterinária. O documento indica que as tutoras de Fox tentaram conversar com ele, mas o homem deixou a casa sem prestar esclarecimentos.