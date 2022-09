Tiroteio em Porto Alegre deixa dois mortos e 23 feridos

Um tiroteio em Porto Alegre (RS) deixou dois mortos e 23 feridos na noite do último domingo (4). Atiradores chegaram de carro em um bar no bairro Campo Novo, zona sul da capital gaúcha, e dispararam com armas de fogo contra o estabelecimento comercial. As informações são do G1.

A principal suspeita da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil é que o crime tenha sido motivado por conflito entre facções. Os feridos foram encaminhados para hospitais e postos de saúde e dois suspeitos de envolvimento já foram presos.

Conforme a Brigada Militar (BM), o ataque de tiros começou por volta das 22h30. Teria havido troca de tiros entre suspeitos e pessoas que estavam na festa, em três sequências de ataques.

Havia cerca de 80 pessoas no estabelecimento no momento do ataque. De acordo com o delegado Augusto Zenon, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, ocorria um evento de aniversário de um ano do espaço.

Suspeitos foram presos

Os dois suspeitos que já foram detidos foram encontrados pela polícia nas proximidades de um hospital portando armas de fogo. Eles alegaram à polícia que estavam no hospital para encontrar parentes que haviam sido feridos.

O trabalho da perícia apontou que foram usadas armas como pistolas 9mm, 12mm e 380.