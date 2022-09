Jovem de 18 anos é morto na frente da namorada durante assalto no Distrito Federal

Um jovem de 18 anos foi vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte, durante abordagem de um assaltante na última sexta-feira (2) no Distrito Federal. As informações são do Correio Braziliense.

A cena foi registrada por câmeras de segurança e mostra Bernardo Brasil Peres sentado numa pracinha da QR 210 de Samambaia Norte com a namorada, quando a um assaltante se aproxima, rouba e desfere uma facada no tórax do rapaz.

Segundo o vídeo obtido pela TV Brasília, dois homens de bermuda e jaqueta com capuz caminham por uma rua e passam pelo casal, que está logo à frente sentado num banco de concreto.

Logo em seguida, um deles retorna e aborda as vítimas. A namorada do jovem chega a cair ao chão e, em uma ação rápida, o autor esfaqueia o rapaz no abdômen e foge levando os pertences.

O rapaz chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A 26ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil