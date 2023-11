Tiro que matou genro de Roger Abdelmassih veio de arma de policial militar

O disparo que provocou a morte de Denis Roberto Piccoli Ramos, de 53 anos, que sofreu uma tentativa de assalto quando chegava de moto com a mulher ao prédio onde morava, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, partiu de um policial militar que estava de folga. O PM viu a ação e disse à polícia ter confundido a vítima com um dos criminosos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Ramos chegava ao prédio onde morava com a mulher, Soraya Ghilardi Abdelmassih, de 55. Soraya é filha do ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por crimes sexuais contra pacientes.

Veja também

Quando o casal se aproximava da garagem, um dos criminosos - que apareceram em outras duas motocicletas - apontou uma arma e atirou pelo menos duas vezes nas vítimas. Nesse momento, um PM que estava de folga e que também transitava de moto, viu a ação, parou o veículo e disparou contra os suspeitos. Um dos tiros atingiu Denis Ramos.

Em depoimento, o policial admitiu ter feito os disparos. "Ele vê alguém sendo agredido e imagina que o agressor é um dos assaltantes e ele atira, mas na verdade era o contrário, era a própria vítima, o dono da moto. Ele já conversou com a gente, a arma foi apreendida e as imagens deixaram claro o que aconteceu", afirmou a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), à TV Globo.

Dois assaltantes também morreram

Na ação, três suspeitos foram baleados. Dois deles morreram e um foi socorrido a um hospital da região. Familiares chegaram a levar Denis ao hospital, onde ele teve a morte confirmada.

A tentativa de assalto aconteceu no domingo (26), na Rua Américo Alves Pereira Filho. Ao todo, mais de dez tiros foram disparados na ação.

Testemunhas disseram que os suspeitos perseguiam a moto de luxo BMW F 850 GS A - que pertencia a Denis e é avaliada em cerca de R$ 80 mil - desde a Marginal do Pinheiros. O policial que estava de folga teria percebido a movimentação estranha e também acompanhou o grupo.