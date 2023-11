Fã de Taylor Swift tem celular roubado após show e consegue que assaltante envie fotos por WhatsApp

Um sonho realizado: assistir ao show de Taylor Swift ao vivo pela primeira vez. Tudo ia muito bem até Lorena Severino, de 22 anos, ser pega de surpresa um dia após a apresentação da artista, no domingo (26), em São Paulo.

A jovem esperava uma carona na Avenida Paulista quando foi surpreendida por um assaltante de bicicleta. Em conversa com o g1, ela contou ter corrido cinco quarteirões atrás do suspeito, mas não conseguiu recuperar o aparelho.

Sem o backup dos registros feitos durante o show de Taylor no sábado (25), Lorena pensou ter perdido todo o acervo de um sonho, até decidir enviar uma mensagem para o próprio celular.

Ao se passar pela mãe, Lorena disse "manda as fotos, por favor, as fotos dela na frente do palco". E para alegria da jovem, o suspeito respondeu "já te mando mãe. Vou mandar tudo aí".

E assim ele fez: o assaltante enviou mais de 100 imagens feitas por Lorena no dia do show. Ele também pediu R$ 500 para devolver o aparelho, no entanto, parou de responder às mensagens.

O caso foi registrado em um boletim de ocorrência e agora será investigado pela polícia.

