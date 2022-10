Suzane von Richthofen apresenta trabalho sobre maternidade em evento de faculdade

Suzane von Richthofen, que cumpre 39 anos de prisão por assassinar os pais, apresentou, nesta quinta-feira (20), um trabalho acadêmico sobre "maternidade". A explanação foi dada em um evento promovido pela Universidade de Taubaté (Unitau), no interior de São Paulo.

O evento é a 11ª edição do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (Cicted). Segundo o G1, que publicou as informações, Suzane estava credenciada para apresentar o trabalho e foi à conferência acompanhada por colegas de universidade.

O trabalho da detenta, apresentado para alunos, professores e pesquisadores, tratava, especificamente, dos "desafios da gestação tardia" e da "importância das tecnologias reprodutivas".

Em nota enviada ao G1, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo informou que Suzane tinha autorização judicial para participar do evento e que se tratava de uma atividade complementar do curso de biomedicina, que ela frequenta desde o ano passado.

Curso de Suzane von Richthofen

Suzane cursa biomedicina na Universidade Anhanguera, em Taubaté, desde 2021. Ela frequenta as aulas utilizando tornozeleira eletrônica.

O pedido para ingressar em uma nova graduação foi feito pela defesa da presa após ela obter nota suficiente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para cursar o ensino superior. Os custos com transporte e mensalidades são arcados por ela mesma.

Caso Richthofen

Quando tinha 19 anos de idade, Suzane confessou ter mandado matar os próprios pais, Manfred e Marisia von Richthofen. O casal foi assassinado com golpes de barras de ferro pelo namorado de Suzane à época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian, na madrugada do dia 31 de outubro de 2002.

Em depoimento à Polícia, a mulher afirmou que cometeu o crime porque os pais desaprovavem seu namoro com Cravinhos.