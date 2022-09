Saiba a pena de Suzane von Richthofen e quanto tempo falta para ela deixar a prisão

Condenada pelo assassinato dos próprios pais, Suzane von Richthofen deixou a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo, na manhã desta quarta-feira (14), para uma "saidinha" temporária. A detenta deve ficar sete dias em liberdade.

Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária, a presidiária retorna ao complexo de detenção em 19 de setembro, até às 14h. Essa é a terceira vez que ela sai temporariamente da prisão neste ano. A primeira ocorreu em março e a outra no mês de junho.

Conforme a pasta, o direito a 'saidinha temporária' é concedido a detentos com bom comportamento que já cumpriram parte da pena e estão em regime semiaberto.

Suzane von Richthofen deve sair da prisão quando?

Condenada inicialmente a 39 anos de prisão pelos homicídios, a pena passou por uma revisão, sendo reduzida para 34 anos e nove meses. Aos 38 anos, Suzane está há quase 20 anos detida. Ou seja, ela viveu mais tempo privada de liberdade do que livre. Informações são do Jornal do Commercio.

Presa em 10 de novembro 2002, ela permanece, desde 2004, na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Em outubro de 2015, conseguiu acesso à progressão do regime fechado para o semiaberto.

Caso continue no formato atual de detenção, Suzane será solta em 2036. Logo, restam ainda 15 anos e dez meses de pena a serem cumpridos por ela.

Novo filme sobre caso von Richthofen

Nesta semana, o nome de Suzane voltou aos holofotes com a divulgação das primeiras imagens oficiais do filme "A menina que matou os pais — A confissão", terceiro filme sobre as mortes de Manfred e de Marísia von Richthofen, realizado em 2002.

A produção, que ainda não tem data de lançamento, é focada nos dias após o crime, trazendo detalhes sobre a investigação policial do caso. A obra é uma continuação de "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", lançados em 2021 no serviço de streaming Amazon Prime.

