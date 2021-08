'Super bebê' com 5,3 kg e mais de meio metro impressiona médicos e família após parto em SC

Valentim Puma Eler nasceu com o poder de receber amor, mas, também, de impressionar — ele veio à luz, em Santa Catarina. Nascida com 5,384 quilogramas (kg) e 55 centímetros (cm), a criança recebeu o apelido de "super bebê" após o parto. As informações são do portal G1.

O "pequeno" Valentim nasceu na última sexta-feira (6), na maternidade Santa Teresinha, em Braço do Norte, no Sul do estado catarinense. Bem e saudável, o bebê recebeu alta médica com a mãe, Carla Puma Santos, 23 anos, no domingo (8).

Conforme o hospital, o bebê é um dos maiores nascidos no local nos últimos anos. Os médicos afirmam que as crianças geralmente nascem pesando entre três e 3,5 kg. Para a unidade, o grande porte do bebê é uma questão genética, "parte do histórico familiar".

A mãe endossou os especialistas: “Nós já sabíamos que seria um bebê grande, mas nos surpreendeu”.

Como foi o parto

Valentim nasceu por volta das 8h40 em cesariana realizada por um obstetra, um anestesista e uma médica pediatra. A mãe do bebê, segundo o hospital, não apresentou problemas durante a gravidez.

Legenda: Valentim Puma Eller é o segundo filho do casal Foto: reprodução/Hospital Santa Teresinha

O pai da criança, Eduardo Eller, 23, diz que a família é grande. “Somos de família grande e o Valentim veio para representar”, pontuou o pai do super bebê, o segundo filho do casal.