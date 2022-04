Soldado ameaça ex-namorada via Pix e é preso em Goiás

Um soldado da Aeronáutica foi preso em flagrante nessa segunda-feira (18), em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, após fazer ameaças de morte para a ex-namorada — algumas em mensagens enviadas via transferências bancárias por Pix.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, o homem foi detido por perseguição qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Conforme as investigações, o casal teve um relacionamento de três meses, encerrado por ela após ele se mostrar agressivo e violento. Desde então, o homem passou a perseguir a vítima nas redes sociais e na porta da casa dela.

O caso foi denunciado e, mesmo após decretadas as medidas protetivas, segundo a polícia, o suspeito continuou perseguindo a vítima, fazendo ameaças presencialmente e online.

Ela, então, o bloqueou nas redes sociais e, diante disso, o autor do crime passou a fazer transações financeiras de centavos para a conta da vítima, por meio do Pix, inserindo no texto da transação xingamentos e ameaças.

No dia anterior à prisão, o homem chegou a mandar ameaças para a ex-namorada em mensagem enviada para o namorado de uma amiga dela.

Crimes contra a administração militar

Um inquérito na Aeronáutica ainda investigará se o homem cometeu crimes contra a administração militar, uma vez que a Polícia Civil constatou, durante as diligências que levaram à sua prisão, que ele estava usando atestados falsos para não comparecer ao trabalho.

A Aeronáutica foi comunicada da prisão e encaminhou oficiais até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para o recolhimento do homem ao presídio militar, onde ele ficará à disposição da Justiça.