Sisu 2022.2: convocação da lista de espera começa nesta segunda (25)

Candidatos inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem começar a ser convocados pelas universidades participantes do programa a partir desta segunda-feira (25).

Os candidatos devem acompanhar o resultado nos sites oficiais das instituições de ensino para as quais estão concorrendo. Caso selecionado, é preciso seguir os procedimentos indicados pela universidade para realização da matrícula.

O número de vagas ofertadas depende do número de convocados que se matricularam. As universidades fazem as chamadas conforme as desistências vão acontecendo, por isso não existe um cronograma fechado nesta modalidade.

Sisu 2022.2

Ao todo, 59.937 estudantes foram selecionados na chamada regular. Desses, 36.351 (62% do total de selecionados) conseguiram aprovação para a 1ª opção de graduação e 22.586 (38%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado pelos candidatos no ato de suas inscrições.

A oferta nesta edição do Sisu totalizou 65.932 vagas.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior, sejam federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).