Sangue é encontrado em carro onde esposa de personal foi flagrada com homem em situação de rua

A Polícia Civil encontrou vestígios de sangue no carro onde a esposa do personal trainer, Eduardo Alves, de 31 anos, foi flagrada fazendo sexo com um homem em situação de rua em Planaltina, no Distrito Federal. Os investigadores colheram amostras de resíduos achados no veículo e que podem esclarecer detalhes do que aconteceu no dia 9 de março.

Segundo o jornal Metrópoles, as autoridades também buscam encontrar possíveis resquícios de sêmen no automóvel. Os materiais coletados ainda estão sendo analisado.

O educador físico agrediu o morador em situação de rua, de 48 anos, após flagrá-lo com a companheira, Sandra Mara Fernandes, de 33 anos. Em entrevista ao SBT News, divulgada na quinta-feira (17), ele diz ter entrado em estado de "completo surto" após encontra os dois.

Eduardo Alves Personal trainer "Vi um homem dentro do carro com minha esposa, então já entrei ali completamente em surto e a única intenção minha era tirar ele de lá, até porque eu sou pai de família. Acho que ninguém no meu lugar não teria feito algo parecido. Se você se colocar no meu lugar, de ver sua esposa, a sua filha, com alguém estranho dentro do carro, já não é nada normal."

Homem em situação de rua recebeu alta

O morador em situação de rua recebeu alta, na quinta-feira, do Hospital Regional de Planaltina (HRP) após tratar as diversas lesões na face e no corpo causadas supostamente pelo personal trainer.

Ainda conforme o Metrópoles, o homem foi transferido para um abrigo para pessoas em vulnerabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, fora de Planaltina. A assistente social Andréa Pádua informou que "ele está em um abrigo do DF. Pediu para não ficar em Planaltina”. Segundo os médicos, o homem não sofreu fraturas e está com o rosto menos inchado.

Marido diz que relação foi estupro

Foto: reprodução

Além do morador em situação de rua, Eduardo e a esposa também foram levados para uma unidade de saúde após a briga. O personal foi liberado em seguida e a companheira permanece na instituição em estado de choque.

"Chegando ao hospital, notei que ela precisaria de alguma ajuda, então liguei para uma amiga dela para dar suporte. Não consegui chegar perto dela, porque todos ficaram separados no hospital, não podíamos ter contato", relembrou ao SBT News.

Conforme o educador físico, os médicos disseram que a esposa está em um quadro de surto psicótico e não consegue responder por ela mesma. Sandra Mara está internada em um hospital e sem acesso a outros familiares ou à internet.

Devido ao estado de saúde da esposa, Eduardo defende que a relação sexual não foi consentida.

Mulher nega violência sexual

Em áudios obtidos pela TV Globo, a mulher narrou a própria versão sobre o ocorrido. Ao caminhar na rua, ela teria sido abordada pelo morador em situação de rua, que pedia dinheiro. Como ela não tinha, ele pediu para ver uma bíblia que o marido havia dado-lhe. Na sequência, o rapaz teria pedido um abraço: “Me deu vontade de dar um abraço nele”.

Em seguida, os dois foram para dentro do carro, onde o homem teria feito carinho no pé da moça e sugerido que eles fossem para outro lugar. “Eu senti uma coisa tão boa”, disse a esposa do personal trainer, nas mensagens. Eles, então, decidiram marcar um encontro na rodoviária da cidade. Logo após, ela conta que os dois se encontraram no local combinado e tiveram relações sexuais.

A mulher revelou ainda que teve visões de que estaria na presença de Deus. Já em outros momentos, de que o rapaz seria Eduardo, o companheiro. “Às vezes, eu o enxergava como Deus, às vezes como Eduardo”, afirmou. Ela ainda disse que não havia ingerido bebidas alcoólicas na ocasião.

O morador em situação de rua também negou, em depoimento, que tenha violentado a mulher. Segundo ele, a companheira do personal trainer teria estacionado o carro próximo a ele, o chamado e dito: “Vamos brincar?”

Em seguida, ele disse ter sido convencido pela mulher a entrar no veículo. O homem em situação de rua afirmou ainda que não conhecia ela.

Após a agressão, os três foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que investiga o caso. O personal prestou depoimento e foi liberado.