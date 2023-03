Retiro de igreja evangélica no DF divulga 'lista de pecados' com termos preconceituosos

Jovens que participaram de um retiro de uma igreja evangélica no Distrito Federal, no último fim de semana, receberam o que foi chamado de uma "lista de pecados". O documento, que viralizou nas redes sociais, inclui termos como "lesbianismo", "umbanda", "orixás/vodu" e "homossexualismo" — este, inclusive, é considerado homofóbico e foi retirado da lista de doenças da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990. Foram 108 "pecados" listados.

Os adolescentes deveriam marcar os itens que já haviam "cometido". Contudo, alguns não concordaram com a atitude da igreja e encaminharam a lista para amigos que não estavam no retiro. Estes, passaram o documento para a frente. Até esta quarta-feira (22), a publicação original da lista tinha mais de 11 milhões de visualizações.

Em entrevista ao g1, a dona da conta que divulgou o documento, que não quis ser identificada, disse que ficou intrigada após ver a postagem de um amigo comentando sobre a experiência no retiro. Indignada com o que estava sendo considerado "pecado" pela igreja, cujo nome também não foi revelado, ela decidiu publicar a lista no Twitter.

No entanto, a jovem decidiu apagar a postagem na tarde desta quarta, após a publicação chegar a mais de 50 mil comentários e oito mil compartilhamentos.

Repercussão

Usuários das redes sociais repercutiram a lista nesta quarta (22). Alguns compartilharam a relação para marcar itens e tentar "gabaritar".

"Quase gabaritei a lista de pecados, mas hoje em dia sou uma nova pessoa", escreveu uma. "Preenchi a lista de pecados e só não gabaritei porque tem crimes hediondos e isso eu já acho um pouco demais", debochou outro. "Se eu fizesse essa lista de pecados aí, eu iria pro inferno de tobogã", falou mais um. Veja mais reações: