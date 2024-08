Relembre o sequestro de Silvio Santos e Patrícia Abravanel que parou o Brasil em 2001

Na longa e marcante biografia do comunicador e empresário Silvio Santos, um dos capítulos mais marcantes remonta ao mês de agosto de 2001, quando ele e a filha Patrícia Abravanel foram sequestrados. O caso inspirou até um filme ainda inédito.

Era 21 de agosto quando Patrícia, então com 23 anos e estudante de administração, foi sequestrada e passou uma semana em cativeiro. Ela foi feita refém após Fernando Dutra Pinto e cinco comparsas invadirem a mansão da família.

A jovem foi levada pelos criminosos para um local a 10 quilômetros de casa e foi libertada no dia 28 do mesmo mês após um pagamento de R$ 500 mil pelo resgate.

Dois dos sequestradores foram presos, enquanto Fernando Dutra Pinto e a namorada seguiam sendo procurados. O valor do resgate estaria com o casal.

Dois dias após a liberação de Patrícia, na manhã do dia 30, o foragido retornou à mansão de Silvio Santos, dessa vez rendendo o próprio empresário. O apresentador conseguiu distrair o criminoso e fazer a esposa Íris, as filhas e os funcionários fugirem.

À época com 71 anos, Silvio Santos passou cerca de oito horas sozinho com o sequestrador. Enquanto isso, a polícia e até o então governador de São Paulo Geraldo Alckmin atuaram para liberar o empresário.

O sequestrador exigiu um helicóptero para tentar fugir do local e, nas negociações, afirmou que se entregaria somente com a presença do próprio pai e, depois, de Alckmin. O político foi ao local no início da tarde e Fernando aceitou se render.

Antes de se entregar à polícia, o criminoso tomou banho na mansão e até ganhou roupas limpas entregues pelo próprio Silvio Santos.

Os sequestradores envolvidos tanto no crime contra Patrícia, quanto naquele contra Silvio, foram condenados a até 19 anos de prisão.

Fernando Dutra Pinto, no entanto, faleceu meses depois, em janeiro de 2002, após sofrer uma infecção generalizada provocada por um ferimento que não foi tratado.

A história do sequestro de Silvio Santos tomou as manchetes dos jornais da época e, agora em 2024, será adaptada para o cinema no longa-metragem “Silvio”, protagonizado pelo ator e apresentador Rodrigo Faro.