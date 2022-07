Quem foi Dom Luiz de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel que morreu nesta sexta (15)

O príncipe Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança morreu nesta sexta-feira (15), aos 84 anos, em São Paulo. O anúncio do falecimento foi feito pelo secretariado da Casa Imperial do Brasil nas redes sociais.

Dom Luiz era o primogênito do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança e bisneto da princesa Isabel. Além disso, o monarca era chefe da Casa Imperial há 41 anos, desde 1981, quando o pai faleceu. Agora, o comando passa para seu irmão, Dom Bertrand.

De acordo com a CNN, o príncipe estava internado no Hospital Santa Catarina desde o dia 9 de junho. No início deste mês, os médicos disseram que o quadro era muito grave e irreversível. Ele estava sob cuidados paliativos.

Quem era Dom Luiz

Dom Luiz era o mais velho dos 12 filhos de Dom Pedro Henrique e da esposa, Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança. Ele nasceu no dia 6 de junho de 1938 no Balneário de Mandelieu-la-Napoule, no sul da França.

A família imperial brasileira voltou ao Brasil em maio de 1945, sete anos após o nascimento do príncipe, somente quando acabou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Eles moraram no Rio de Janeiro e em Petrópolis até 1951, quando se mudaram para o norte do Paraná, na chamada "grande fronteira agrícola" do País.

Dom Luiz estudou em escolas católicas no Brasil e cursou Ciências Políticas e Sociais na Universidade de Paris. Além disso, ele se formou engenheiro químico pela Universidade de Munique, na Alemanha.

De acordo com a biografia do monarca no site da família imperial, seus hábitos de lazer atuais eram leituras "sérias e prolongadas", fotografia e música erudita. Quando jovem, praticava equitação e caça.

