Quem é Leandro Trusko, empresário encontrado morto em região de luxo em SP

Encontrado morto no quintal de uma casa de luxo na Zona Norte de São Paulo nesta quinta-feira (16) com sinais de violência e uma perfuração, o empresário Leandro Trusko tinha 37 anos e fundou três empresas. Conhecido pelos amigos como "lord sertanejo", era praticante da dança de salão, e foi lembrado por amigos nas redes sociais como um companheiro alegre.

As empresas

Leandro registrou três empresas de ramos distintos em seu nome. A Letrusko Assessoria Empresarial foi fundada em 1992 em São Paulo com o objetivo de apoiar administrativamente outras companhias.

Já a Trusko Machado Contabilidade, criada em 2007, atuava no mercado financeiro e contábil também de São Paulo.

A 2TRK Informática e Manutenção foi a última empresa, fundada em 2016 no município de Mairipoã, Região Metropolitana de São Paulo, e realizava desde a manutenção de eletrônicos até a filmagem de eventos.

Homenagens

Trusko compartilhava belos passeios nas redes sociais pelo estado de São Paulo. De acordo com amigos, ele adorava guiar as damas na pista de dança de salão e era fã de música sertaneja.

"Mesmo longe, quando nos encontrávamos, era como se o mundo parasse. Tinha passo novo? Bora treinar. Churrasnejo? Bora. Reunião na casa da galera pra dançar e fazer qualquer coisa? Vamos também. Vai ser sempre o meu parceiro, meu melhor par de dança", declarou uma amiga no Facebook.

Morte

A mãe e o irmão encontraram o corpo de Trusko caído no quintal de uma casa após não localizarem ou conseguirem contato com ele. A vítima usava apenas uma sunga e tinha ferimentos no rosto e no peito.

Um vizinho chegou a relatar à TV Record que ouviu um barulho de tiro vindo do local. Segundo os moradores da região, Leandro era muito tranquilo e levava uma vida reservada. A Polícia Civil agora investiga o caso.