Contador é encontrado morto com ferimentos em casa de alto padrão em SP

O contador Leandro Trusko Machado foi encontrado morto pela família na manhã dessa quinta-feira (16), na casa de alto padrão onde morava, na zona norte de São Paulo. Segundo o G1, que publicou a informação, o corpo estava no corredor do imóvel e apresentava ferimentos no rosto e no peito. A suspeita é de que ele tenha sido baleado.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo 13º Distrito Policial. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi identificado ou preso, nem a arma foi encontrada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo foi achado pela mãe e pelo irmão do contador após a família estranhar ele ter parado de responder mensagens. Os dois ainda tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado pouco depois pelo Corpo de Bombeiros.

Câmeras de segurança do imóvel e de outro vizinho serão acessadas pela Polícia para tentar descobrir o paradeiro dos suspeitos do assassinato. "Foi solicitada perícia ao local, bem como exames necroscópico, toxicológico, sexológico e de material genético", informou a SSP ao G1.

À priori, o que se sabe é que o sistema de segurança da casa estaria desligado no momento do crime devido a uma queda de energia na região.

Suspeitos do assassinato

Vizinhos relataram à Polícia que viram pelo menos dois homens suspeitos passando pelo local em um carro HB20, da marca Hyundai. A dupla teria entrado num terreno vizinho à casa da vítima e o veículo teria se envolvido em um acidente em uma rua próxima.

Testemunhas ainda serão ouvidas e o celular da vítima também será analisado.